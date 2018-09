Inizio scuola, Trebisacce: sindaco ed assessore scrivono agli studenti

Franco Mundo, Roberta Romanelli

Il sindaco di Trebisacce Franco Mundo e l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Roberta Romanelli, hanno scritto una lettera a tutti gli studenti di Trebisacce che si accingono a cominciare l’anno scolastico, sottolineando l’attenzione che l’amministrazione comunale di Trebisacce pone nei confronti del mondo della scuola.

“Cari studenti,

si apre un nuovo capitolo della vostra vita ed è un grande piacere inaugurarlo insieme a tutti voi. Di certo non è con gli stessi occhi che guardiamo all’inizio di un nuovo anno scolastico.

Quando si è ragazzi “scuola”, molto spesso, equivale a svegliarsi presto la mattina, studiare il pomeriggio, prepararsi per le interrogazioni o per il compito in classe... diventati adulti, invece, chissà cosa si darebbe per ritornare su quei banchi, per rivivere quelle emozioni che solo la scuola è in grado di regalare e che, di certo, ci segnano per sempre. Si, perché la scuola è una grande fetta della storia di tutti noi.

É il luogo in cui impariamo a convivere con gli altri, dove nascono quelle amicizie che si portano nel cuore per tutta la vita e dove si conoscono gli insegnanti a cui si resta legati per sempre da sincero e tenero affetto; il luogo dove si impara a rispettare le regole e a vivere, perché è qui che si incontra la cultura.

Quel valore aggiunto, inteso nel suo senso più ampio, che vi potrà portare in alto, permettendovi di fare la differenza e rendendovi ancora più orgogliosi di voi stessi.

Perché tutto quello che oggi è una noia imparare, domani sarà un piacere sapere. Ed è, dunque, questo lo spirito con cui ci auguriamo viviate la magica esperienza che è la scuola: un percorso da gustare giorno dopo giorno, perché ricco di scoperte, di momenti unici, di passi importanti da vivere attivamente, con interesse e passione.

Siate curiosi, mai annoiati, felici di conoscere, di sapere e di riempire ogni giorno il vostro bagaglio culturale di nuove scoperte. Seguite i vostri insegnanti, a cui va il nostro sincero ringraziamento, in tutte le attività che vi proporranno, perché quelle sono esperienze di vita che vi aiuteranno a crescere meglio e vi serviranno tanto quando meno ve lo aspetterete. Rispettate loro e i vostri compagni e aiutateli nel momento di bisogno. Perché anche il rispetto è cultura e la cultura vi renderà cittadini migliori.

Apriamo, quindi, le porte al nuovo anno scolastico, augurando a voi, ai vostri docenti, ai vostri dirigenti e a tutto il personale - il cui contributo è fondamentale - un gran e buon lavoro. Buon inizio a chi comincia un nuovo ciclo e non deve avere paura e a chi lo conclude e non deve avere fretta.

Iniziate tutti con la consapevolezza che questa amministrazione è al vostro fianco, pronta a impiegare impegno, lavoro e risorse per rendere questa esperienza il più piacevole possibile, per migliorare l’offerta formativa e per garantirvi ambienti confortevoli, sicuri e a norma di legge.

Contate sempre su di noi, voi che siete il nostro futuro. In bocca al lupo.”