Pistola nascosta in cespuglio vicino a scuola, arrestato pregiudicato

Antonio Amato

I Carabinieri di Gioia Tauro, assieme ai colleghi del nucleo radiomobile della Compagnia, hanno arresto in flagranza di reato, Antonio Amato, 27enne pregiudicato, poiché accusato di detenzione e porto illegale di arma da sparo clandestina e ricettazione.

In particolare, i Carabinieri hanno sorpreso Amato mentre tentava di recuperare, da un cespuglio posto nelle vicinanze della scuola per l’infanzia di via Asmara, una pistola marca Zoraki 914 cal. 9, con matricola abrasa, occultata all’interno di un sacchetto in plastica.

I primi accertamenti svolti hanno permesso di appurare che l’arma, originariamente a salve ed in perfetto stato d’uso, è stata modificata nelle sue parti essenziali al fine di consentirle una capacità di fuoco identica ad un’arma comune da sparo.

Per questo motivo Antonio Amato è stato arrestato con l’accusa di detenzione e porto di arma da sparo clandestina e ricettazione e rinchiuso, presso la Casa Circondariale di Reggio Calabria in attesa del giudizio di convalida.