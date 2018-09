‘Sport d“Amare”: golf e sport acquatici per la manifestazione del Coni

Tutto pronto per l’iniziativa “Sport d’Amare”. Il mondo degli sport acquatici e del golf si riunirà a Cosenza dal 13 al 16 settembre per la manifestazione del Coni Point di Cosenza guidato da Francesca Stancati sostenuta dalle associazioni sportive Centro Velico Lampetia, Gruppo Subacqueo Paolano e Ssup Sirio Stand up Paddle.

A gareggiare con l’aggiunta di nuove discipline sportive, gli atleti della Provincia coordinati dallo staff tecnico in capo ad Elena Cocca. Ad aprire i saluti istituzionali al Golf Club San Michele, sabato alle 15:30 saranno il presidente Regionale del Coni Calabria Maurizio Condipodero, il Vice Presidente vicario del Coni Calabria Alfredo Porcaro, la delegata del Coni Point di Cosenza Francesca Stancati e il Sindaco di Cetraro Angelo Aita.

Domenica mattina invece tutti in località Lampetia per la pratica degli sport supervisionati dallo staff tecnico del Coni. Le attività si concluderanno alle 15 dello stesso giorno con i saluti di rito.