Tour operator provenienti dalla Russia alla “scoperta” della città di Pitagora

Continua il percorso intrapreso in materia di promozione turistica della città di Crotone verso l'estero. Questa mattina nella Sala Consiliare sono stati ospiti numerosi tour operator guidati da Victor Sergeev della Tezoro srl con la quale si è stabilito una importante collaborazione che vedrà già nell'immediato una notevole presenza di ospiti sul territorio crotonese e della fascia ionica più in generale.

A salutare gli ospiti il sindaco Ugo Pugliese, l'assessore al Turismo Giuseppe Frisenda, l'assessore alla Pubblica Istruzione Francesco Pesce e Michele Lucente presidente di Confindustria con la quale si sta lavorando in sinergia su questa importante opportunità per la città di Crotone.

Un positivo dialogo iniziato nel mese di maggio con i primi contatti con l'importante operatore russo favoriti anche dall'operatore turistico Luca Riga nel corso del quale si è definito un percorso oggi avviato concretamente e che già da questo mese di settembre porterà in città turisti provenienti dalla Russia, molto interessati a conoscere e visitare questa zona della fascia ionica.

Il sindaco Pugliese nel dare il benvenuto agli ospiti si è detto certo che la città riserverà loro e quanti verranno nei prossimi mesi la sua tradizionale accoglienza.

Sono già previsti gli arrivi di sette voli charter nell’ambito di una ampia programmazione che, da maggio ad ottobre del prossimo anno, vedrà una massiccia presenza di turisti provenienti dalla Russia visitare il territorio crotonese e si sta prevedendo anche di avere dei voli diretti da Mosca sull'aeroporto S. Anna.

“La presenza di responsabili di agenzie turistiche russe che conferma l'interesse per il nostro territorio da parte di questo importante segmento del turismo internazionale, è un un ulteriore passo che si inserisce in una nostra più ampia programmazione per fare in modo di destagionalizzare l'offerta turistica della città ed avere flussi di presenze durante tutto l'anno aprendosi al mercato estero interessato al nostro territorio sia per quello che offre da un punto di vista climatico e paesaggistico ma anche eno – gastronomico e soprattutto storico e culturale” ha detto l'assessore al Turismo Giuseppe Frisenda.

Gli operatori oggi presenti hanno preso contatto con la realtà cittadina che hanno apprezzato, prevedendo visite anche a Capo Colonna e ad altri luoghi significativi di Crotone per veicolare ulteriormente nel loro paese l'ospitalità e l'accoglienza della città di Crotone.

“I cittadini russi apprezzano molto l'Italia ed in particolare quei luoghi come Crotone che vanno incontro alle loro esigenze perché presentano caratteristiche sia climatiche che paesaggistiche aderenti alla loro domanda di turismo. Crotone poi ha un valore in più. Tutti in Russia hanno studiato Pitagora e le sue teorie. Scoprire che Crotone è la città di Pitagora suscita ancora un maggiore interesse e li stimola a visitare questi luoghi” ha detto Victor Sergeev della Tezoro srl.