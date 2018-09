Droga: un arresto nel cosentino per coltivazione di canapa indiana

Nel pomeriggio la Polizia Giudiziaria di Corigliano-Rossano ha tratto in arresto, in flagranza di reato di coltivazione di sostanza stupefacente, P. P. 36enne gravato da precedenti penali per reati specifici.

Nel corso di controlli, che nella giornata di ieri hanno interessato il vasto territorio del comune di Corigliano-Rossano,è stata effettuata una perquisizione presso il domicilio dell’arrestato durante la quale sono state rinvenute nel terreno adiacente e di pertinenza dell’abitazione, alcune piante verdi di canapa indiana di circa tre metri, successivamente sequestrate.

Inizialmente l’arrestato ha cercato di eludere il controllo nel proprio terreno ma gli operatori, dopo accurata perquisizione sono riusciti a trovare una vera e propria piantagione occultata tra altra vegetazione.