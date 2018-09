Bimbo di due anni muore all’ospedale di Cosenza, inchiesta

Morte sospetta all’ospedale Annunziata di Cosenza. Un bimbo di due anni ricoverato in Chirurgia pediatrica per sottoporsi ad un intervento all’intestino, è stato poi trasferito in rianimazione dove è deceduto nelle ore successive all’operazione.

I genitori hanno presentato denuncia al posto di polizia della struttura ospedaliera bruzia per chiedere di far luce sul decesso del loro figlioletto in quanto, nonostante il delicato intervento, pare stesse bene.

La Procura della Repubblica di Cosenza ha già sequestrato le cartelle cliniche e nelle prossime ore sarà disposta l’autopsia. Al momento non si conoscono medici e sanitari iscritti nel registro degli indagati.