Cinema: Obiettivi Creativi apre casting a ragazzi e ragazze per un film che si girerà nella locride

La Calabria non si ferma e nemmeno Obiettivi Creativi di Lele Nucera. Dopo il successo di "zero zero zero" un altro casting si apre a Siderno e un altro film si gira nella Locride.

Dopo aver lanciato nel grande schermo molti giovani Calabresi come Carmelo Macrì, Lucia Alessi, Luigi Stefano e tanti altri, anche questa volta Nucera è alla ricerca di giovani ragazzi da lanciare nel mondo del cinema e anche questa volta loro saranno i veri protagonisti.

Negli ultimi due anni capita spesso che la Calabria diventi metà preferita di produzione cinematografiche, ma questa volta è diverso, perché questo film oltre ad essere girato nella Locride sarà diretto da un noto regista di origini calabresi legato a questa terra.

Il nome della produzione e del regista non è ancora reso noto, ma quello che possiamo dire è che il film ruota attorno a dei giovani che saranno la colonna portante di tutto il racconto.

Per questo si è aperto un casting urgente.

PER PARTECIPARE;

Sabato 15 Settembre dalle ore 15:00 alle 19:00, tutti gli aspiranti attori, ragazzi e ragazze dai 10 ai 18 anni, si possono presentare presso YMCA in via Marina 7, a Siderno, dove potranno sostenere la prima fase dei provini. Non è necessario portare ne foto ne curriculum. I minori devono essere accompagnati da un genitore. Le riprese del film sono previste a metá Ottobre in provincia di Reggio Calabria.