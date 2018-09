Viabilità, A2: Anas annuncia limitazioni tra Cosenza e Salerno

Per consentire la ripresa dei lavori programmati dopo il periodo estivo, limitazioni al traffico lungo l'A2 Autostrada del Mediterraneo.

Le attività riguardano gli interventi di nuova pavimentazione stradale tra gli svincoli di Rende e Cosenza Sud (tra i km 257,000 e 259,800) e, fino alle ore 18:00 del 28 settembre 2018, sarà in vigore la chiusura della carreggiata sud, e il traffico sarà consentito in entrambe le direzioni sulla carreggiata nord, predisposta a doppio senso di circolazione

Inoltre, per consentire i lavori ad un elettrodotto in attraversamento all'Autostrada, a partire da domani giovedì 13 settembre, nella fascia oraria compresa tra le ore 09:00 e le ore 17:00, sarà in vigore il restringimento di entrambe le carreggiate dal km 30,080 al km 30,980 tra i territori comunali di Battipaglia ed Eboli in provincia di Salerno.