Tentata violenza nel centro storico, Ruggiero: “Sconcertante. Non dobbiamo girarci dall’altra parte”

“Non dobbiamo girarci dall’altra parte quando ci si trova di fronte a situazioni di violenza che comunque possono riguardare qualcuno a noi vicino.”

È quanto dichiara la Presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Crotone, Maria Ruggiero, che rammenta come “L’episodio sconcertante che si è verificato nei giorni scorsi nel centro storico di Crotone, un probabile stupro e atto di violenza nei confronti di una donna non deve passare come un banale episodio di cronaca.”

“La Commissione Pari Opportunità del Comune di Crotone – fa sapere la Ruggiero - è solidale con la vittima che ha subito violenza e lavora per far emergere il sommerso della violenza di genere attraverso la comunicazione.”

La Ruggiero conclude: “Si chiede un controllo capillare nei quartieri da parte delle Forze dell’ordine che non v’è dubbio è sempre presente sul nostro territorio, ma si intende ove possibile garantire la sicurezza notte e giorno.”