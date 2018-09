Siclari: “con il rilancio dell’aeroporto siamo ancora all’inizio di una lunga salita”

Il senatore Marco Siclari sceso in prima linea a difesa degli scali aeroportuali di Crotone e Reggio Calabria commenta con orgoglio e con consapevolezza che è solo l’inizio di una lunga battaglia, il risultato ottenuto con il ripristino dei voli per Rome e Milano su Reggio e la riconferma di Ryanair su Crotone per la tratta Milano.

"L’aeroporto di Crotone deve rimanere aperto e operativo, i voli per Milano e per Roma da Reggio Calabria non devono essere un contentino ma il punto di partenza per iniziare a pensare a un serio progetto di rilancio del territorio"- afferma l'azzurro.

"Siamo ancora all'inizio di una lunga salita, le richieste del territorio sono chiare: vogliamo certezza, aver garantita la funzionalità e operatività dei due aeroporti, il Governo deve intervenire riconoscendo e finanziando la continuità territoriale così come ho chiesto nell'interrogazione parlamentare al Ministro Toninelli per la quale attendo risposta" - puntualizza Siclari.

"Mi fa piacere che la mia attività parlamentare e politica, in particolare sul sistema infrastrutturale calabrese, abbia già dato i primi risultati. La Calabria non si rassegna, di certo abbiamo interrotto il nefasto intendimento di smantellare lentamente i due scali fino a condurli alla chiusura. Adesso andiamo avanti perché i nostri diritti devono essere garantiti al pari delle altre regioni" - ha concluso.