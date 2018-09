Aereo decolla e investe stormo di uccelli, rientro a Lamezia Terme

Un airbus 319 della compagnia Easyjet, appena partito da Lamezia Terme e diretto a Milano Malpensa, ha dovuto fare rientro in aeroporto dopo che, in fase di decollo, ha travolto uno stormo di uccelli che ha provocato un'avaria al motore.

È accaduto questa mattina; il velivolo, ha informato la torre di controllo, facendo scattare il piano di emergenza per il rientro nello scalo calabrese. L'atterraggio è avvenuto senza particolari conseguenze, salvo la paura e la preoccupazione tra i passeggeri presenti a bordo.

L'aereo è stato preso in carico da personale specializzato per le verifiche necessarie. Disagi per i 157 passeggeri a bordo, a causa del ritardo con cui l'aereo è arrivato a Milano.