Italia - Portogallo Under 20. L’Ezio Scida scelto dai vertici nazionali

“Con enorme piacere comunico che la Città di Crotone è stata scelta come sede per Italia - Portogallo Under 20 in programma il 16 ottobre allo stadio Ezio Scida”.

Lo afferma il sindaco Ugo Pugliese che aggiunge “la Federazione Italiana Giuoco Calcio, che ringrazio, ha accolto con favore la nostra disponibilità certa che la Nazionale troverà una calorosa accoglienza. E sono sicuro che sarà così. Ci prepariamo ad accogliere gli azzurri con il calore di cui la gente di Crotone è capace. Ringrazio l'assessore Giuseppe Frisenda per l'impegno e la costanza con la quale ha condotto il dialogo con la Figc. Si conferma che con il "gioco di squadra" si ottengono grandi risultati” - dichiara il sindaco Ugo Pugliese.

La Nazionale Under 20 guidata da Paolo Nicolato disputerà il terzo incontro del ‘Torneo 8 Nazioni’ con il Portogallo il 16 ottobre presso lo stadio ‘Ezio Scida’ di Crotone. Si rinnova, sul prato dell'Ezio Scida la sfida con i lusitani, vittoriosi (4-3) nella finale giocata contro l’Italia all'Europeo Under 19 lo scorso luglio in Finlandia in un torneo che ha qualificato ambedue le squadre al Mondiale Under 20 che si terrà il prossimo maggio in Polonia.

“Si tratta di un evento storico per la città che conferma l'attenzione che i vertici nazionali dello Sport hanno per la città di Crotone. E' una grande emozione ed allo stesso tempo una grande soddisfazione ed una occasione di promozione dell'immagine della nostra città a livello nazionale ed internazionale” - ha detto l'assessore allo Sport Giuseppe Frisenda.