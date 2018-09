Cronaca: munizioni, mazze di legno e furgoni rubati rinvenuti nel vibonese

Nel pomeriggio di ieri i carabinieri di Cessaniti, nel corso di una perquisizione domiciliare d’iniziativa, a carico di C.S., 72 anni, hanno rinvenuto 142 cartucce di vario calibro, mai denunciate, ed una robusta mazza di legno occultata sotto il sedile posteriore della sua autovettura privata. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per i suoi numerosi precedenti, è stato denunciato in stato di libertà per i reati di detenzione illegale di munizioni ed oggetti atti ad offendere.

Alle prime ore dell’alba di oggi, a Filandari, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vibo Valentia hanno rinvenuto e posto sotto sequestro un Furgone bianco risultato rubato a Reggio Calabria alcuni giorni fa. Il mezzo, ben nascosto in un anfratto, era perfettamente funzionante.

A distanza di poche ore dal rinvenimento, a Sant’Onofrio, i Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà S.L. 20enne romeno, agli arresti domiciliari, per minaccia a Pubblico Ufficiale. Lo straniero, durante il controllo presso il suo domicilio, dicendosi infastidito dall’attività, per altro “dovuta”, da parte dei militari, ha iniziato ad insultarli e minacciarli con l’intento di scoraggiare futuri controlli.