Miss Italia. La Calabria espressione di creatività a tutto tondo con gli abiti-gioiello

Le preziose creazioni realizzate dalla Maison Celestino per la conduttrice Diletta Leotta, e per le cinque finaliste sono già pervenute nel quartier generale milanese. Eleganza e moda saranno infatti le coordinate della serata finale di Miss Italia 2018 in cui si prevedono significativi elementi di novità capaci di mettere insieme glamour e tradizione. Un compito assegnato alla storica casa di moda dalle origini calabresi, la prima in assoluto a vivere la ribalta del Concorso di bellezza, forte di una tradizione sartoriale che si avvale di tessuti-gioiello, ricavati da fibre naturali su telai artigianali.

Particolarmente soddisfatta è Caterina Celestino, portavoce della Maison che dice: “siamo orgogliosi del lavoro realizzato, condividendo la missione del Concorso, abbiamo realizzato abiti-gioiello che siano in grado di esaltare il fascino delle Miss, personalizzando ogni singolo dettaglio che faccia vivere alle indossatrici una sensazione di fiaba “.