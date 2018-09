Basta Vittime prende parte alla fiaccolata in ricordo di Raffaele Gnutti

Alla fine della Santa Messa che è stata officiata ieri a Cropani, in onore di Raffaele Gnutti - giovane di appena 18 anni deceduto in un tragico incidente lo scorso 10 agosto - nella Chiesa di San Marco Evangelista c’era anche Fabio Pugliese, presidente dell’Associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106”.

Il parroco Don Raffale ha benedetto le fiaccole all'uscita ed ha accompagnato l’avvio del corteo con un momento di preghiera per la fiaccolata, silenziosa e composta, animata e scossa dalla voce del Presidente dell’Associazione Fabio Pugliese che insieme al portavoce del Forum delle Associazioni di Cropani Raffale Mercurio ha letto l’elenco di tutte le vittime della S.S.106: i loro nomi, la loro età, la data ed il luogo del decesso.

La Fiaccolata si è conclusa al Cimitero di Cropani. Qui si è avuto il momento più suggestivo e commovente dell’iniziativa quando Valentina Catanzariti, sorella di Vincenzo deceduto a 26 anni sulla S.S.106 l’8 marzo 2008 a Isola di Capo Rizzuto, ha ricordato Raffaele Gnutti leggendo tra le lacrime una lettera dedicata all'ultima giovane vittima della S.S.106 nel Comune di Cropani. Subito dopo sono state ricordati tutti i cropanesi che hanno perso la vita sulla S.S.106 e per ognuna di queste è stata liberata nel cielo una lanterna illuminata. Sono stati proprio i familiari ad accenderla ed a liberarla in un cielo che mai come ieri sera era particolarmente stellato.

“Questa sera – dichiara il Presidente Fabio Pugliese – siamo qui per ricordare chi non c’è più. È quindi un momento di ricordo, di dolore, di silenzio e preghiera. Già domani invece, inizieremo con convinzione la nostra battaglia per evitare che ciò che è accaduto a Raffaele non accada mai più ad altri. Ricordo a tal proposito – conclude Pugliese – che circa 15 giorni fa abbiamo inviato una missiva alla prefettura di Catanzaro ed ancora oggi non abbiamo ottenuto alcun riscontro”.