Ferisce il figlio invalido alla nuca con un pezzo di ferro: arrestato padre violento

I Carabinieri di Lamezia Terme hanno posto fine ad una triste storia di violenze familiari con l’arresto di un capo famiglia lametino. L’uomo, 79enne, è accusato di maltrattamenti e lesioni personali in danno del figlio invalido con cui viveva.

La vicenda ha avuto inizio quando il ragazzo, con il capo sanguinante, aveva raggiunto l’abitazione dei vicini dicendo: “Mio padre mi ha bucato… arrestatelo…”.

Gli stessi vicini hanno subito chiamato i Carabinieri che sono giunti sul posto ed hanno cercato di ricostruire l’episodio scoprendo che questo era stato uno dei tanti scatti d’ira di un padre che, questa volta, aveva colpito il figlio con un pezzo di ferro dietro la nuca.

Proprio durante la ricostruzione di questo ennesimo, gravissimo atto sconsiderato che sarebbero emersi anni di litigi, di violenze, di botte. Dai racconti di diversi testimoni, infatti, sarebbe emersa la personalità di un padre violento che non mancava di malmenare il figlio o di colpirlo con qualsiasi oggetto si trovasse per le mani.

In diverse occasioni lo avrebbe lasciato fuori casa sotto la pioggia per punizione o lo avrebbe costretto a mangiare relegato in garage. Un padre che non è diventato così con il tempo ma probabilmente lo era sempre stato, fin da quando i suoi figli erano piccolissimi.

Anni di violenze riportate minuziosamente negli atti dei militari è che hanno portato alla convalida dell’arresto ed all’applicazione, nei confronti dell’anziano uomo, della custodia cautelare presso la casa circondariale di Catanzaro.