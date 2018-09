Cotronei: riapposti i sigilli a un fabbricato abusivo già sequestrato

A Cotronei, in località Difisella, i Carabinieri forestali hanno riapposto i sigilli ad un fabbricato abusivo che nonostante fosse sotto sequestro era stato interessato da ulteriori lavori.

Il precedente sequestro era stato già convalidato dall’Autorità giudiziaria e il Comune di Cotronei aveva emanato l’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dell'area boschiva di proprietà del comune di Mesoraca.

I militari intervenuti hanno però verificato che, nonostante il sequestro in atto, sulla struttura era stata realizzata la copertura e l’opera era correntemente usata per il deposito di fieno, in spregio ai provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.

Dopo il sequestro la custodia giudiziaria è stata affidata allo stesso custode, un’allevatrice di Cotronei di 47 anni, che è stata deferita alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone per inosservanza dei doveri della custodia e altre violazioni.