Aggredisce l’ex e prova a riprendersi la figlia: arrestato per la seconda volta padre crotonese

Nonostante l’allontanamento dalla casa familiare e ad un primo arresto per maltrattamenti non si sarebbe rassegnato alla fine della relazione con l’ex e al fatto di stare lontano dalla figlia. Così un 38enne crotonese, G. P. le sue iniziali, nel pomeriggio di ieri è tornato in azione.

Il giovane padre, infatti, approfittando del permesso concessogli per andare a lavoro, ha raggiunto l’ex compagna in via Paolo Borsellino e dopo averla aggredita avrebbe tentato di fuggire con la bimba in braccio.

Alcuni passanti hanno notato la scena ed hanno allertato il 113. Una volante si è precipitata sul posto e la donna ha subito attratto l’attenzione degli agenti che hanno bloccato l’uomo, che continuava a proferire minacce, e messo in sicurezza la piccola con la madre.

Proprio quest’ultima ha raccontato ai Poliziotti di essere stata avvicinata e poi strattonata e colpita più volte con calci alle gambe, come peraltro confermato da alcuni passanti.

L’aggressione sarebbe terminata solo grazie all’uso dello spray al peperoncino usato dalla vittima che è stata poi trasferita presso l’ospedale cittadino per i traumi riportati.

Il 38enne, invece, è stato nuovamente arrestato poiché responsabile dei reati di evasione, maltrattamenti in famiglia e lesioni. Dell’accaduto, è stato avvisato il P.M. di turno, che ha disposto il trasferimento in carcere, in attesa del rito per direttissima.