Sfondano la saracinesca di un bar e scappano, indagini a Castrolibero

Hanno sfondato la saracinesca di un bar lanciandovi la vettura in retromarcia. Il fatto è successo all’alba di oggi a Castrolibero quando 4 persone, col volto coperto, avrebbero distrutto la saracinesca del Daily Bar di contrada Andreotta, forse nel tentativo di compiere un furto o una intimidazione, per poi fuggire una volta che la sirena del sistema d'allarme del locale ha iniziato a suonare.

I malviventi erano a bordo un’auto, una Fiat Stilo station wagon, ritrovata poco lontano dal luogo dei fatti, in via Turium, e che risulta essere stata rubata a Cosenza. Sul posto i Carabinieri, che hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza installato nel bar e avviato le indagini per risalire ai delinquenti.