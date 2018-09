Comune di Vibo: arriva Antonella Sette, nuovo assessore all’Ambiente

Il sindaco di Vibo Valentia Elio Costa ha nominato il nuovo assessore all’Ambiente. Si tratta dell’ingegnere Antonella Sette, funzionario della Regione Calabria. Sette proprio come il numero di assessori nominati nel giro di tre anni di amministrazione.

L’ultimo della serie, Lorenzo Lombardo, ha mantenuto la delega per poche settimane dopo essere stato chiamato a ricoprire l’incarico a termine. Toccherà ora all’ingegnere in servizio alla Regione Calabria dirigere un settore delicato al centro di furenti polemiche e oggi anche al vaglio della Procura della Repubblica di Vibo che sull’emergenza rifiuti ha deciso di vederci chiaro.

In appena tre anni a palazzo “Luigi Razza” sono già cambiati sei assessori all’Ambiente. Il primo è stato Vincenzo De Filippis che si è dimesso per motivi familiari dopo pochi mesi. Al suo posto è arrivato Antonio Scuticchio, costretto dal sindaco ha lasciare l’incarico in seguito ad una delle tante crisi politiche che stanno minando la stabilità della maggioranza. Il terzo assessore all’Ambiente della serie è stato Giuseppe Russo, dimessosi anche lui per motivazioni di carattere “politico”.

Quindi è toccato a Lorenzo Lombardo assumere l’incarico unitamente alla pesante delega di assessore ai Lavori Pubblici. Una breve parentesi prima della nomina di Stefania Romanò, a lavoro solo per pochissime settimane e anche lei costretta alle dimissioni. Con l’estate ormai agli sgoccioli, ecco il nuovo assessore all’Ambiente: Lorenzo Lombardo. Il sesto della serie, ma non l’ultimo perché oggi è arrivata la nomina di Antonella Sette.