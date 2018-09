Vibo. Scovata un’altra piantagione di canapa: valeva 15mila euro

Ancora una volta, grazie all'impiego dell’elicottero dei Carabinieri di Vibo Valentia e con il supporto dei militari della Stazione di Fabrizia e del Nucleo Operativo di Serra San Bruno, stamane è stato possibile individuare l’ennesima piantagione di canapa indica, nascosta in un costone impervio.

Le 120 piante alte tra i due e i quattro metri, sono state scoperte in località Cellia, già pronte per essere raccolte e vendute sul mercato clandestino, per un guadagno stimato intorno ai 15mila euro. Le stesse dopo un'apposita campionatura sono state distrutte.