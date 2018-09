Ragazzo trovato morto in casa a Nicotera, Procura dispone autopsia

È stata disposta l’autopsia sul corpo di un giovane ragazzo di 16 anni, M.A., morto ieri sera a Nicotera, per cause ancora da accertare.

Secondo una prima ipotesi il giovane avrebbe bevuto una birra ghiacciata che gli avrebbe causato una congestione, rivelatasi poi fatale. Il 16enne si sarebbe sentito male in casa e trovato in stato di incoscienza, nel bagno, dai genitori una volta rincasati poco prima delle 23.

Inutili i tentativi di rianimazione praticati prima dai familiari e poi dai sanitari allertati ed arrivati sul posto, per lui non c’è stato niente da fare. Sul posto anche i carabinieri di Nicotera che hanno avviato le indagini sentendo i genitori e il personale medico intervenuto, che non ha potuto confermare le cause del decesso.

Il sedicenne, che lavorava in un villaggio-vacanza della zona, abitava insieme alla sua famiglia in un appartamento al centro di Nicotera.

Le incertezze sulle cause del decesso hanno spinto la Procura della Repubblica di Vibo ad approfondire i fatti aprendo un fascicolo sul decesso del ragazzo, anche se l’ipotesi più accreditata resta la congestione provocata da una bibita fredda trovata accanto al corpo insieme ad una bottiglia d’acqua.

Sarà comunque l’autopsia a fare luce sulla sua morte: l’esame autoptico verrà effettuato nelle prossime ore all’obitorio dell’ospedale Jazzolino dove la salma è stata trasferita.