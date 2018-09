Ampia partecipazione alla Festa della Lega del Pollino: presente anche Furgiuele

La prima festa della Lega del Pollino, ha riscosso un grande successo del pubblico, a rivestire i panni di moderatore il giornalista Gianfranco Bonofiglio. Ad introdurre il dibattito Leo Battaglia, promotore dell'iniziativa. Dopo il minuto di silenzio dedicato alla tragica morte del giovane castrovillarese Giuseppe Senise di soli 27 anni, è proseguita la digressione di Battaglia che ha sottolineato come “la grande affluenza ci testimonia come anche a Castrovillari in tutta l'area del Pollino la Lega sia in forte crescita”.

“Un partito che a livello nazionale ha sfondato nei sondaggi il 30% e che anche in Calabria non potrà che avere un ruolo da protagonista”. Tanti gli interventi, da Franco Blaiotta, già sindaco di Castrovillari a Roberto Senise già sindaco di Cassano a Riccardo Rosa, già consigliere provinciale a Rizzo Gaetano della Lega di Frascineto. E' intervenuto anche il consigliere comunale di Cosenza della Lega, Vincenzo Granata.

Ha discusso della situazione attuale dell'area del Pollino, del tema sempre più grave di una sanità allo sbando e di una amministrazione comunale sempre più deludente Nicola Aronne della Lega di Castrovillari. Un saluto è stato recato al dibattito anche dal coordinatore della Lega di Cassano allo Ionio, Alessandro Rusciani e dal coordinatore della Lega di Rossano Paolo Lamensa.

E' intervenuto anche Michele Grande, presidente del consiglio comunale di Villapiana e Angelo Barbiero che ha recato il saluto della Lega della Valle del Savuto. Molto seguito l'intervento del segretario provinciale di Cosenza e vicesegretario regionale, Bernardo Spadafora.

"La Lega rappresenta un forte cambiamento per la Calabria e non sarà mai un carro per riciclati e vecchi arnesi della politica calabrese che tanto danno hanno inflitto alla nostra amata terra". A concludere i lavori il deputato e segretario regionale Domenico Furgiuele che tracciando la linea dell'azione di Governo ha ribadito che "la Lega avrà un ruolo nelle regionali dell'anno prossimo con la propria lista e con il proprio simbolo e con l'orgoglio di essere un partito radicato sul territorio e garante di un nuovo modo di fare politica”.

“La Lega - ha affermato l'Onorevole - non sarà al traino di nessuno e non accetterà imposizione alcuna. Al tavolo delle trattative la Lega parteciperà con il suo peso e con la consapevolezza di essere portatrice degli interessi reali dei calabresi con un modello politico completamente nuovo ed avulso dai soliti metodi del passato. Sarà disponibile al confronto ed al dialogo ma si potrebbe, qualora fosse necessario, anche correre da soli".