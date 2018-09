Rai, Magorno (Pd): “su fiction Riace vigileremo”

“Prendiamo atto del fatto che la Rai ha sospeso e non annullato la fiction dedicata al modello di accoglienza di Riace. Resteremo vigili affinché non si disperda il lavoro di produzione su una pagina di buona Calabria, un esempio di integrazione unico nel panorama italiano e foriero di una nuova vitalità per un borgo interno della nostra regione”. - Lo scrive in una nota stampa Ernesto Magorno, Senatore del Partito democratico -

“I fari, dunque, resteranno accesi, con l’obiettivo - spiega Magorno - che i vertici della più grande azienda di produzione culturale pubblica consegnino alla collettività il racconto del modello Riace”.