Reggio: arrestato pluripregiudicato 22enne evaso dai domiciliari

Ieri, gli Agenti delle Volanti della Questura di Reggio Calabria, in servizio di controlli nel quartiere Arghillà, hanno tratto in arresto, in flagranza del reato di evasione degli arresti domiciliari, I.P., 22enne pluripregiudicato per reati contro il patrimonio.

Gli uomini delle Volanti, dopo essersi recati nell’abitazione del giovane per verificare la sua presenza in casa, lo hanno rintracciato all’interno di un’abitazione di un altro uomo, anch’egli pluripregiudicato, senza alcuna autorizzazione.

L’arrestato è stato accompagnato negli Uffici della Questura e, su disposizione della Procura della Repubblica, è stato nuovamente sottoposto, in fase pre cautelare, agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del giudizio direttissimo.