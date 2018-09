Calcio: l’Adelaide Lamezia Milan Academy parte con una nuova stagione, prove gratuite a settembre

Inizieranno domani, martedì 11 dalle ore 16, le attività della scuola calcio Adelaide Lamezia Milan Academy presso il centro sportivo “Sangì” di Via del Progresso con prova gratuita per tutto il mese di settembre. Già numerosi gli iscritti che intendono prendere parte ad un progetto sportivo proficuo sia a livello tecnico che umano. Tutte le scuole calcio Milan, infatti, hanno l’obiettivo di far crescere l’atleta dentro e fuori dal campo unendo divertimento ed attività sportiva. Lo staff tecnico della Adelaide seguirà costantemente gli atleti nella propria crescita attraverso il metodo integrato Milan, strumento di allenamento ormai affermato e utilizzato come punto di riferimento in tutto il mondo. Inoltre per i ragazzi sono previste tante entusiasmanti sorprese come ad esempio quella di una giornata tutta rossonera a Milano per visitare il mondo Milan.

E pochi giorni fa, a fine agosto, il nuovo progetto Milan Academy che riguarda le Scuole Calcio e i Centri Tecnici affiliati al Club rossonero è stato presentato a San Siro, davanti a circa 250 persone tra Presidenti, Direttori Sportivi, tecnici e osservatori alla presenza, tra gli altri, di Elisabeth Spina, responsabile del progetto, e di Paolo Maldini, Direttore dello Sviluppo Strategico Area Sport del Milan. La Milan Academy in Italia vanta 85 Scuole Calcio e 20 Centri Tecnici che coinvolgono oltre 1000 allenatori formati secondo il metodo rossonero e oltre 25mila tesserati sul territorio nazionale. L'obiettivo del progetto è quello di mettere a disposizione conoscenze e capacità per sensibilizzare e valorizzare le competenze delle figure chiave di chi, a diverso titolo, opera nel mondo del calcio e in particolare del network rossonero. Non meno importante la promozione, tra i giovani, della cultura dello sport a supporto dello sviluppo delle potenzialità dei talenti.

Le categorie che ospita la Adelaide Lamezia sono le seguenti: Piccoli Amici (2012/2013/2014), Primi Calci (2010/2011), Pulcini (2008/2009), Esordienti (2006/2007), Giovanissimi (2004/2005). La scuola calcio lametina, ovviamente, sarà supervisionata dai tecnici specializzati del Milan i quali per ben 6 volte l’anno avranno modo di visitare la scuola calcio vivendo di persona l’ambiente della Adelaide. Attualmente l’organigramma della Adelaide Lamezia è il seguente: Adelaide Barcello (Presidente Onorario); Alessandro Vinci (Presidente - Qualifica Tecnico Uefa B); Francesco Fruci (Vicepresidente); Beniamino Notaro (Qualifica Tecnico Uefa B). Fortunato Buccinnà (Segretario); Antonio Gatto (Responsabile Comunicazione e Ufficio Stampa); Riccardo Vinci (Responsabile Organizzazione).