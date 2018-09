Tennistavolo, in regione premiata la squadra di Castrovillari

Sabato 8 settembre, nella sala "Oreste Granillo" della Scuola Regionale dello Sport di Gallina (RC), l' a.s.d. Tennistavolo Castrovillari è stata premiata per l'affermazione ottenuta in ambito nazionale con la vittoria del campionato in B2 nella stagione agonistica 2017/18. Durante la cerimonia "Il Cr.Fitet Calabria premia le sue Stelle" con riconoscimenti a pongisti e società della regione che si sono distinti, imponendosi, in ambito nazionale.

Una giornata, dunque, di festa per il Comitato Regionale Fitet Calabria che, alla presenza del massimo esponente della Federazione Italiana Tennistavolo, Renato Di Napoli, verga ancora una bella pagina di Sport e Aggregazione insieme con le società calabresi.

Hanno partecipato, oltre al Presidente Fitet Calabria, Pino Petralia, i suoi consiglieri: il Delegato allo sport per la città metropolitana di Reggio Calabria, Demetrio Marino, il Presidente del Comitato Paraolimpico regionale della Sicilia, Paolo Puglisi, il Presidente regionale della Fitarco, Gianni Giarmoleo, il Presidente del Comitato Paraolimpico regionale della Calabria, Antonello Scagliola, e il Presidente del CONI Calabria, Maurizio Condipodero.

Forte la soddisfazione del Presidente Regionale Fitet Calabria Pino Petralia espressa nei suoi saluti come il ringraziamento rivolto a quanti operano nella consulta regionale e al Presidente Federale, Renato Di Napoli, per la continua e fattiva vicinanza a questa regione.