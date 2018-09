Autorità Portuale dello Stretto, Fedele: “Vanificato lavoro politico del centrodestra”

“La decisione di istituire a Messina l'Autorità Portuale dello Stretto mortifica, isola e penalizza, l’intero territorio reggino ed il Porto più importante del Mediterraneo, quello di Gioia Tauro. Uno scalo strategico che a parole tutti vorrebbero salvaguardare e valorizzare ma che, con i fatti, viene affossato costantemente.

Questa scelta è la fisiologica conseguenza dell'inadeguatezza politica dei “5 stelle” e dei suoi rappresentanti locali, che non solo subiscono passivamente una decisione penalizzante per Reggio Calabria, Villa S. Giovanni e Gioia Tauro, ma tentano, addirittura, di spacciare per buona una scelta inaccettabile, attraverso delle vere e proprie “fake” sui propri social”.

È quanto afferma in una nota il Vice-Coordinatore Regionale ed Ex Assessore Regionale ai Trasporti, Luigi Fedele.

“Negli anni – ha proseguito Fedele - ripetute ed autentiche sono state le nostre lotte a difesa di una idea progettuale ben precisa, quella di convergere Sì verso un Autorità Portuale Unica dello Stretto che potesse mettere a sistema le infrastrutture più importanti della provincia tirrenica Reggina e della Costa messinese siciliana, individuando Però Gioia Tauro come sede naturale in virtù di posizione geografica, grandezza della infrastruttura e, non ultimo, di un segnale importante in termini sociali.

Le interlocuzioni avviate con gli allora rappresentanti istituzionali della Regione Sicilia e di Messina ci avevano permesso di ottenere un traguardo storico, quello cioè di destinare a Gioia Tauro la sede dell'autorità portuale riconoscendo a Messina una sede distaccata della Direzione che avesse il ruolo di gestire tutto il traffico nello Stretto, come è naturale che fosse, riuscendo, finalmente, in una sintesi logistica infrastrutturale e commerciale tra le due sponde. Scelta che avrebbe pienamente soddisfatto l'utenza messinese, insoddisfatta dell'originaria decisione del Governo di accorparla all’Autorità Portuale di Augusta.

Oggi invece quello che era un traguardo conquistato e sul quale anche i nostri rappresentanti regionali avrebbero dovuto battersi con maggior vigore insistenza e convinzione, viene vanificato dalla classica decisione "Calata dall'alto”, adottata senza consultare le istituzioni territoriali e senza che i rappresentanti politici del MoVimento 5 Stelle eletti nella nostra provincia si opponessero.

La scelta adottata, inoltre, assomiglia più ad un mero "contentino" nei confronti dei rappresentanti del Movimento 5stelle messinese che un'opportuna impronta politica, assodato che se così restasse, assisteremmo ad una lievitazione dei costi e non certo ad un risparmio per lo Stato. Nulla osta, a nostro avviso, ed in ogni caso, alla volontà di Istituire Autorità Portuale a Messina ma ciò non può avvenire a danno della Città Metropolitana di Reggio Calabria e del suo territorio.

A rendere ancor più grave la situazione reggina, inoltre, il dato che vede la mancanza, da un paio di anni, del presidente della Autorità Portuale di Gioia, per il disinteresse dei governi di sinistra e della Regione Calabria.

Dunque, oggi come non mai, diviene importante anzi fondamentale un'azione sinergica di tutti le istituzioni e le comunità regime. Mi rivolgo accoratamente anche alla deputazione eletta nel nostro territorio e che oggi è parte integrante della maggioranza Affinché si possa intercedere con il ministro di riferimento per rivedere l'ennesima decisione che ci umilia e ci reprime”.