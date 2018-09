Salvati due kitesurfisti nelle acque crotonesi

Nella mattinata di ieri, durante una manifestazione velica in pieno svolgimento nel tratto di mare tra il Villaggio “Campisi” e il “molo Sanità” del porto di Crotone, la Squadra Nautica della Questura di Crotone ha eseguito un doppio salvataggio.

Intorno alle 12.20, per una vela che ha perso il vento, un kitesurfista che partecipava alla gara è caduto in acqua e nel tentativo di riprendere la marcia non si è accorto che stava per schiantarsi sugli scogli.

Solo grazie al tempestivo intervento della polizia lo sportivo, ormai senza più forze, è stato salvato.

Successivamente, gli agenti si sono accorti che un secondo partecipante, nel tentativo di soccorrere il proprio amico, si ritrovava nella stessa situazione e quindi anch’egli è stato soccorso con un’imbarcazione di servizio.