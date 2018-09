Castrovillari. Calcio, riconsegnato alla città il campo “Mimmo Rende”

Dedizione, sinergia, intrisi di entusiasmo per fare le cose bene insieme che sta poi a ciascuno sostenere con motivazione e coinvolgimento: questi i principi ribaditi durante la semplice cerimonia di riconsegna alla piena fruizione pubblica, dei luoghi del Polisportivo di Castrovillari, svoltasi sabato sera presso il campo Sportivo “Mimmo Rende”, anch’esso completamente ripreso con appositi lavori, pure di rifacimento del manto erboso, e pronto ad accogliere il prossimo Campionato di Calcio di Serie “D”.

Il momento, introdotto dal Sindaco, Domenico Lo Polito, con queste motivazioni, è stato rilanciato, attraverso stessi sentimenti, dal Presidente della Pollino Gestione Impianti, Vincenzo Esposito, che ha sottolineato l’importanza della partecipazione al restyling dei vari ambienti grazie alla sponsorizzazione in virtù di una convenzione a suo tempo stipulata che prevede l’installazione pure di telecamere di sorveglianza a tutela dei beni comuni.

Il tutto rilanciato subito dopo anche dall’Assessore Regionale alle Infrastrutture, Roberto Musmanno, che ha anche anticipato l’intenzione dell’Amministrazione comunale di far redigere alla Pollino Gestione Impianti un apposito progetto per edificare, proprio nei pressi del Polisportivo, un palazzetto dello sport, partecipando a bandi regionali dedicati alla creazione di opere sportive sul territorio.

Richiami alla bontà degli interventi (tra cui la ristrutturazione straordinaria degli spogliatoi, la creazione della sala stampa per le interviste post partite, di una struttura coperta per dare la possibilità ai disabili di poter seguire, al riparo da intemperie, in tutta tranquillità le gare, la divisione delle gradinate, la revisione dell’impianto elettrico, l’installazione del Wi-Fi e di una nuova cisterna per l’acqua)sono stati rappresentati pure dal presidente del Castrovillari Calcio, Giuseppe Agostini con altri dirigenti.

A sancire ulteriormente questo dato la presenza di tifosi, cittadini oltre quella, tra gli altri, dell’assessore Pasquale Pace, del presidente del Consiglio, Piero Vico, con i colleghi Nino La Falce ed Antonio Notaro.

L’iniziativa ha ribadito così la vicinanza di tanti allo sport ed ai luoghi che ne rendono e affermano l’impeto nonché quella sempre sentita alla storia e cultura che l’hanno reso, generato e tramandato con attaccamento nel Pollino grazie alla dedizione di uomini e donne.