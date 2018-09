Irregolarità al circo di Acconia di Curinga: denunciato e sanzionato imprenditore

Il titolare di un’impresa circense, posizionatasi in località Callipo, ad Acconia di Curinga, nel catanzarese, è stato denunciato e sanzionato dai Carabinieri della Compagnia di Girifalco che, insieme al Nucleo Ispettorato del lavoro di Catanzaro (il Nil) e al personale dell'Enel e del Servizio veterinario dell'Asp di Catanzaro , hanno sottoposto a controllo la tensostruttura del circo.

In particolare, i militari hanno appurato che l’uomo non aveva provveduto al corretto smaltimento dei rifiuti prodotti alla detenzione degli animali e, inoltre, sette lavoratori risultavano irregolari.

Nella stessa circostanza, in uno dei ripari provvisori per gli equini del circo, è stato sorpreso un cavallo sprovvisto della certificazione sanitaria e della documentazione attestante la sua provenienza, ragione per cui l’animale è stato sottoposto a sequestro amministrativo e a vincolo sanitario.

Il cavallo è stato affidato allo stesso detentore che ha ricevuto sanzioni per un totale di oltre 24 mila euro.