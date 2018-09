Spacciava direttamente in casa: studente cosentino arrestato a Catanzaro

I Carabinieri del Comando Stazione di Catanzaro Lido hanno fatto irruzione nell’abitazione di uno studente cosentino di 20 anni dopo aver monitorato un frequente via vai di giovani.

I militari, una volta presentatisi a casa del ragazzo, hanno proceduto con una perquisizione al termine della quale hanno ritrovato, custoditi in una busta in cellophane contenuta in uno zainetto, circa 80 grammi di marijuana, sottoposti a sequestro insieme a due bilancini di precisione, nascosti uno in cucina e l’altro in camera da letto, e 90 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.



Il giovane è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposto ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.