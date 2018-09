Oliverio al Burgerfest di Berlino: gettate le basi per un sodalizio con la Germania

Negli ultimi tempi un legame sempre più fitto si sta intrecciando tra la Calabria e la Germania. Il sodalizio è stato riconfermato con la presenza istituzionale del presidente della Regione Calabria Mario Oliverio al Bürgerfest 2018 di Berlino.

La strategie turistiche della Calabria in un evento appositamente organizzato all'Ambasciata italiana in collaborazione con l’Agenzia Nazionale del Turismo e la Deutscher Reiseverband ovvero la Federazione del Turismo tedesca, che ha scelto come meta per il suo prossimo meeting previsto dal 10 al 14 ottobre prossimi a Reggio Calabria.

Non a caso nel cuore del parco di Schloss Bellevue, infatti, è sorto “Viale Italia”, un boulevard tutto italiano che, oltre a offrire uno spaccato della varietà del Paese in ambito enogastronomico, consente ai visitatori di scoprire nuovi aspetti del nostro Paese, presentandone, tra le altre cose, alcune offerte turistiche innovative.

Durante l’incontro ufficiale con il presidente federale tedesco Frank-Walter Steinmeier Oliverio ha dichiarato di essere “onorato di aver ricevuto questo invito da parte sua. Partecipare a questo evento mi ha anche consentito di stabilire relazioni importanti e molto utili anche ai fini degli scambi economici, dell'attrazione di investimenti e delle esportazioni. Ai nostri interlocutori ho avuto modo di rappresentare un messaggio positivo, di una Calabria che, soprattutto in alcuni settori, è pronta a consolidare e sviluppare relazioni economiche positive con la Germania."