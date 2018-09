Università. Terremoto (Su): “tante nuove adesioni, deleghe alla presidenza di Bruno e Verta”

“Dopo una estate intensa di incontri con tanti studenti per foraggiare sempre di più il nostro progetto associativo, siamo pronti per presentare alla comunità accademica il nostro nuovo direttivo, a cui abbiamo pensato di aggiungere anche altre deleghe affinché l’associazione possa offrire sempre un servizio migliore ed una presenza più capillare in tutti i dipartimenti dell’Università”.

Ad esordire è il presidente dell’associazione studentesca di Arcavacata ‘Sviluppo Universitario’, Giulio Curcio Terremoto.

“L’imperativo - continua Curcio Terremoto - è stato il rinnovamento, tanti nuovi studenti hanno aderito nello scorso anno e tanti lo stanno facendo in queste ore, ma saranno i primi ad essere coinvolti in pieno nelle decisioni della linea guida da approntare per il futuro, un direttivo giovane fatto di studenti meritevoli”.

A coadiuvare il presidente Curcio Terremoto nella direzione di Sviluppo Universitario - si apprende in conclusione alla nota stampa - saranno i nuovi presidenti onorari, Williams Verta e Carmine Bruno, pronti, dall'alto della loro esperienza, a dare consigli e supporto alla causa.

“Sono convinto - conclude Curcio Terremoto, riferendosi a Bruno - che il suo sostegno sarà fondamentale, un contributo magistrale dettato dall'esperienza e dalla profonda amicizia che, prima di tutto, ci lega. La notizia è stata accolta con fervore da tutti i membri dell’associazione”.