Incidente a Lamezia Terme: quattro feriti, mamma e figli in ospedale

Sono quattro le persone rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri in via Marconi a Lamezia. Tra questi vi sarebbero anche tre bambini con la loro mamma.

Per cause ancora da accertare, lo scontro sarebbe avvenuto tra una Fiat Stilo e una Ford Fiesta. Sul posto è intervenuta la polizia locale per ricostruire la dinamica dell’incidente e l’Mpm per il ripristino stradale.

I quattro feriti sono stati trasportati dai sanitari del 118 in ospedale per tutte le cure del caso.