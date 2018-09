In fiamme furgone per vendita panini e bibite a Gizzeria Lido

Un furgone per la vendita di panini e bibite è stato distrutto dalle fiamme nella serata di ieri a Gizzeria Lido. Erano circa le 23:00 di ieri sera quando le squadre dei vigili del fuoco sono state allertate da numerose telefonate degli abitanti che indicavano la presenza in località Pesce e Anguille di un mezzo in fiamme.

Al momento dell’intervento i vigili del fuoco hanno rinvenuto all’interno del furgone, parcheggiato e chiuso, ben quattro taniche di gpl che sono state tempestivamente allontanate del mezzo risultato però completamente distrutto. Dalle prime verifiche non ci sarebbero elementi utili al fine di ricostruire l’origine dell’incendio e tutte le ipotesi vengono vagliate.