Cinema: l’attore Colella incontrerà il pubblico a Catanzaro

Francesco Colella

L’attore catanzarese Francesco Colella torna nella sua città natìa per incontrare il pubblico che tanto lo ama.

Domani, domenica 9 settembre, alle ore 18, sarà al Cinema Teatro Comunale per la visione del film “Due piccoli italiani” nel quale recita da protagonista al fianco di Paolo Sassanelli, anche regista del lungometraggio.

Un film on the road, che dall’Italia si sposta in Olanda e poi in Islanda, che piace e coinvolge il pubblico per gag alternate a momenti di tenerezza.

“Sono felice – afferma Colella – di poter raccontare il film al Comunale e sentire da vicino le domande e le emozioni della gente.”