Antiquariato: domani “MercanteinfieraReggioCalabria”

Anche quest’anno in occasione dei festeggiamenti mariani si terra presso il Largo Lido Comunale Rada dei Giunchi a Reggio Calabria, il mercatino dell’antiquariato e del collezionismo organizzato dall’Associazione “Rhegium Urbs Antiqua 1908” inserita anche quest’anno nel comitato feste mariane.

Il mercato dell’antiquariato e del collezionismo denominato “MercanteinfieraReggioCalabria”, sarà aperto con orario continuato dalle 08.00 alle 23.00 di Domenica 9 Settembre, e in detta data si potrà tranquillamente passeggiare tra le bancarelle dei venditori cercando gli oggetti d’epoca di nostro interesse. Parteciperanno alla manifestazione oltre 100 espositori provenienti da tutto il Sud Italia, trasformando il mercatino ormai storico” della pinetina” in un vero e proprio mercato antiquario e collezionistico del “Regno delle due Sicilie”.

Sarà proposta ai visitatori arte ed oggettistica di antiquariato, soprammobili, mobili, tappeti, modernariato, vintage e collezionismo. Sarà possibile passare dei piacevoli momenti di svago a spasso tra le variopinte bancarelle, sottolinea il presidente dell’Associazione Luigi Sacchetti, sfruttando l’occasione per acquistare l’oggettino d’arte o collezionistico ricercato da tempo. L’organizzazione raccomanda agli appassionati di acquistare solo oggetti dai venditori muniti di apposito cartellino di riconoscimento in quanto acquistare da soggetti non facenti parte dell’associazione, potrebbe esporre al rischio di acquistare oggetti di dubbia provenienza.