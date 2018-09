Moto contro pullman a Parghelia, 22enne ferito gravemente

Grave incidente stradale poco dopo la mezzanotte scorsa lungo la strada provinciale 522, a breve distanza dal centro abitato di Parghelia, nel vibonese.

Per cause in corso di accertamento una moto ed un pullman si sono scontrati e nel violentissimo impatto ha avuto la peggio il centauro che ha subito il tranciamento della gamba e si trova ora ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Vibo Valentia, dove è stato trasferito in codice rosso dall’equipe del Suem 118 intervenuta sul posto.

Il giovane ferito è un 22enne di Vibo Marina, D.P. le sue iniziali. Dalle prime ricostruzioni pare che con la moto, di grossa cilindrata, provenendo da Ricadi, sia andata a impattare contro la fiancata sinistra del pullman, della linea Troiolo, rimanendo spezzata in due.

Su quanto avvenuto sono in corso le indagini dei carabinieri che hanno lavorato quasi tutta la notte per i rilievi dell’incidente, ripristinare la normale circolazione e accertare le eventuali responsabilità.