Fidas San Marco Argentano: domenica raccolta sangue in piazza duomo

Domenica prossima, 9 settembre, in piazza Duomo, presso la Cattedrale di San Marco Argentano si terrà una raccolta sangue organizzata dalla sezione locale della Fidas Paola.

“Le vacanze sono quasi terminate, - commenta Elia Russo, vicepresidente della sezione di San Marco Argentano dell’Associazione - ma noi dobbiamo pensare anche a chi in vacanza non ci è potuto andare, perché ricoverato in un letto d’ospedale. Con un nostro piccolo gesto possiamo fare tanto per salvare vite umane”.

La raccolta è stata organizzata in occasione della storica “Fiera di Santa Maria”, punto di riferimento per il territorio normanno e non solo. Durante la giornata di verranno consegnati dai dirigenti associativi, Carmela Perri, Ida Piraino e Mario Esposito dei gadget e omaggi.

“La Calabria, purtroppo è terz’ultima in Italia per produzione di globuli rossi, - afferma Antonio Parise, presidente della federazione regionale Fidas - noi siamo abituati a convivere con l’emergenza. Attualmente però è in grave difficoltà tutto il sistema nazionale sangue, infatti, Lazio e Campania si trovano in una situazione quasi al collasso, dove le altre regioni “più virtuose” dal punto di vista ematico non riescono a compensare a dovere quelle che sono le richieste di unità di sangue. Tutta l’Italia concorre per l’autosufficienza nazionale. Abbiamo bisogno di tutti, per poter salvare tutti.”