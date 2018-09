Rifiuti: inchiesta Vibo, sindaco ascoltato per tre ore in Procura

Elio Costa

Prosegue l’inchiesta sui rifiuti, aperta dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia. Questa mattina ad essere ascoltato dai carabinieri del Nucleo Ambiente, diretti dal comandante Vaccaro, è stato il sindaco della città Elio Costa, quale persona informata sui fatti. Il capo dell’Amministrazione è stato sentito per oltre tre ore su una serie di questioni.

Il suo interrogatorio è arrivato dopo quelli di due ex assessori Russo e Scuticchio, dei due dirigenti, Filippo Nesci ed Adriana Teti e dei dirigenti della ditta interessata, la Dusty di Catania.

L’obiettivo della Procura della Repubblica, l’indagine viene seguita in prima persona dal procuratore Bruno Giordano, è quello di far luce sul modo in cui è stata gestita nel mese di agosto la raccolta differenziata, ma anche di capirne di più sul capitolato d’appalto e su eventuali modifiche effettuate. Le indagini sono destinate a proseguire.