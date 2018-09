Locride: arresti, denunce e più di 1300 piante di canapa sequestrate

Controlli nella Locride, che hanno visto l’impegno, nelle ultime settimane, dei militari di Bianco, Locri e Roccella Jonica supportati dallo Squadrone Eliportato Carabinieri di Vibo Valentia, hanno portato a 2 arresti, 23 persone denunciate, 8 segnalate alla Prefettura per uso di sostanze stupefacenti, una piantagione di canapa, armi e munizioni rinvenute, un servizio di controllo straordinario del territorio, e numerose perquisizioni personali, veicolari e domiciliari per la ricerca di armi e droga.

Nello specifico i carabinieri di Careri hanno arrestato D.S.G. 50enne di Benestare, in esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Locri. L’uomo dovrà scontare una pena residua per detenzione illecita di ingente quantitativo di stupefacenti.

A Locri è stato arrestato D.M. 33enne di Siderno, attualmente Sorvegliato Speciale, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Locri, a seguito delle numerose violazioni alla misura di prevenzione; C.V., 29enne del posto è stato invece denunciato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, colto di sorpresa mentre era a bordo della sua moto con 8 grammi di marijuana suddivisa in 5 dosi, di cui avrebbe cercato di sbarazzarsi alla vista dei carabinieri invertendo il suo senso di marcia.

I controlli sono proseguiti con la denuncia di 22 persone, originarie di Bianco, di cui 3 titolari di esercizi commerciali indagati per furto di acqua tramite allacci abusivi alla rete idrica comunale, 2 persone sono state invece segnalate alla Prefettura di Reggio Calabria dai Carabinieri della Stazione di Bovalino per uso di sostanze stupefacenti e altre 6 da quelli della Stazione di Locri.

Inoltre, unitamente ai militari dello Squadrone Cacciatori di Vibo Valentia: altri rinvenimenti si sono verificati a Platì dove è stata ritrovata 1 carabina con matricola punzonata, circa 200 cartucce di vario calibro nonché quasi 200 grammi di polvere da sparo occultati tra la fitta vegetazione in contrada Passo del Lupo di Platì.

Al termine del sopralluogo la scoperta da parte dei Carabinieri di Agnana Calabria, in località Fiorentino del Comune di Canolo, di 4 piazzole adibite a coltivazione di canapa indiana per un totale di oltre 1300 piante di cannabis indica, di altezza compresa tra i 50 ed i 200 centimetri.

Le piazzole, poste in un’area demaniale lontana da strade e difficilmente accessibile, erano state precedentemente individuate durante mirati servizi di osservazione svolti dalle unità del Nucleo Elicotteri di Vibo Valentia. All'interno dell’area i militari dell’Arma hanno persino rinvenuto 1 locale adibito a essiccatoio e 750 grammi di marijuana.