Emergenza idrico-sanitaria a Corigliano. Abate (M5S): “autorità devono risolvere”

È emergenza idrico-sanitaria in contrada Mezzofato a Corigliano. Cinquanta nuclei familiari sono ormai da mesi senza acqua.

Sul caso interviene la senatrice del Movimento 5 Stelle, Rosa Silvana Abate, che precisa: “Invito le autorità competenti, in primis il commissario, a risolvere la grave situazione. Siamo davanti ad una probabile interruzione di pubblico servizio”.

“Da quanto s’apprende - spiega la senatrice - la linea della condotta idrica è stata costruita oltre 40 anni fa e partiva da un serbatoio. In anni più recenti, invece, era stata collegata ad una condotta principale”.

I problemi sono annosi e solo uno dei tratti della contrada è stata rifatta ma la prima parte della rete è rimasta la stessa da allora. Col tempo il tubo si è usurato, ci sono diverse perdite e - a dire dei residenti - ci sarebbero anche diversi allacci non regolamentari.

“Anche quel poco di liquido che arriva - raccontano - è sporco, di color marrone, segno che ci sono rotture e infiltrazioni. I cittadini”.

Sono oltre cinquanta i nuclei familiari rimasti senz’acqua che lamentano l’assenza del Comune sia quando c’era il sindaco sia anche ora con i commissari e si sono detti disposti, nel caso in cui il comune avesse problemi di natura economica, a rifare a loro spese il tratto della rete e a scontarne il costo dalle successive bollette.

“La situazione va risolta - insistono - ci sono due pozzi, ma non sappiamo dove va a finire il liquido. Noi collaboreremo, l’importante è avere nelle case l’acqua”.

“Il problema - spiega la Senatrice Abate - c’è da anni ma da quattro mesi non hanno nemmeno quel poco di liquido che arrivava di notte e permetteva loro di riempire le cisterne. Ci sono famiglie che da cinque giorni sono senza acqua in casa. Siamo davanti ad una vera e propria emergenza igienico-sanitaria. Ed è ancora più grave la cosa perché i cittadini mi riferiscono che nessuno in comune risponda alle loro reiterate segnalazioni”.

Ormai, dunque, la situazione non è più sostenibile e tanto meno tollerabile. “Prego tutte le attività competenti, in primis il commissario - ha insistito la senatrice Abate - di far cessare questa emergenza idrica e sanitaria. Siamo davanti a una probabile interruzione di pubblico servizio in piena estate e nei nuclei familiari vivono anche anziani, ammalati e bambini. Non si può stare ancora un altro minuto in questa situazione”.