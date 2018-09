Crotone. Blitz a Fondo Gesù, rinvenuta una busta di droga pronta per lo spaccio

Gli agenti della Squadra Volante della Questura di Crotone, diretti da Massimo Gambino, hanno operato nella mattinata di ieri un blitz nel quartiere “Fondo Gesù”, nel capoluogo, che ha portato al sequestro di 41 dosi di eroina.

La droga, del peso complessivo di quasi 30 grammi, era nascosta in Via A. Grandi e contenuta in una busta trasparente che a sua volta aveva dentro degli involucri di cellophane bianco termosaldato. Gli agenti hanno inoltre ritrovato quasi 60 grammi di marijuana e mezzo grammo di hashish.

Nella nottata scorsa sono stati invece segnalati all’Autorità Amministrativa, come assuntori di stupefacente, due crotonesi, rispettivamente di 18 e 35 anni, intercettati nel quartiere denominato “Fondo Gesù” ed in via Nazioni Unite.