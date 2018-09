Centro Dialisi pronto in tre mesi, SS Medici : “Dipartimento Salute non ci autorizza”

La società SS Medici con sede in Taranto non riesce a spiegarsi come mai pur avendo offerto la possibilità a creare in tre mesi un Centro Dialisi, nel territorio del comune di Reggio Calabria “nonostante l’evidente emergenza sanitaria che gli ammalati vivono, il Dipartimento della Salute neghi a tutt’oggi le necessarie autorizzazioni di legge, trincerandosi dietro complicate procedure che lasciano esterrefatti gli stessi ammalati, che sono ormai a conoscenza di questo progetto, considerata la carenza di postazioni per la dialisi nel territorio reggino”.

“In particolare - spiega - la società il Dipartimento della Salute, evidentemente poco sensibile alla delicatezza della materia considerati i gravi sacrifici dei pazienti costretti a migrare e della loro fragilità dovuta alla malattia in data 31 agosto 2018, nel pieno delle proteste degli stessi dializzati, reiterava un comportamento ostativo all’autorizzazione necessaria a costruire a spese della SS Medici il Centro Dialisi Territoriale, demandando il commissario Scura. A ben poco sono serviti i richiami del Prefetto e gli appelli del Sindaco di Reggio Calabria”.

“Tutto questo – avanza la nota - nonostante la continua manifestazione e una serie di istanze da parte del gran numero di pazienti che da anni sono costretti a rivolgersi per le cure salvavita presso una Struttura Privata in provincia di Messina, con tutti i disagi e i rischi che tale situazione determina e che minacciano pubblicamente addirittura di lasciarsi morire, nonostante le gravissime denunce della loro associazione Aned”.

“I tavoli tecnici – prosegue la nota - che si sono succeduti in prefettura non hanno portato alla risoluzione di questa gravissima emergenza sanitaria di cui è a conoscenza anche il Ministro della Salute. Come ultimo atto dovuto siamo stati costretti a mettere in mora con un atto extragiudiziale il Dipartimento della Salute della Regione Calabria al fine di tutelare eventualmente in giudizio le nostre legittime istanze, ed indirettamente anche quelle dei Dializzati della città di Reggio Calabria”.