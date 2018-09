Crotone: riaperta via Scopelliti, in sicurezza muro di Parco Carrara

È stata riaperta al traffico veicolare via Scopelliti a Crotone. A renderlo noto è l’assessore ai Lavori Pubblici Leo Pedace.

Con oggi si è conclusa la prima fase dei lavori riguardanti la messa in sicurezza del muro di Parco Carrara con un’opera di contenimento in cubi di cemento. Nella seconda fase si sta procedendo a redigere un progetto complessivo per la sistemazione idrogeologica dell’intero costone.

Con questo primo intervento è stata data priorità alla messa in sicurezza per poter riaprire l’arteria stradale di notevole importanza dal punto di vista della viabilità cittadina e per garantire la sicurezza di quanti percorrono quotidianamente il tratto viario.