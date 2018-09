Metropolitana leggera: parte la cantierizzazione di viale Mancini, cambia la viabilità

Tutto pronto per la cantierizzazione di viale Giacomo Mancini, lungo il quale correrà la metropolitana leggera e sul quale sorgerà, su precisa volontà dell'Amministrazione comunale, il Parco del Benessere.

I lavori inizieranno lunedì 10 settembre ma già dalle ore 7.00 di sabato 8 settembre sarà in vigore l'ordinanza del Comando della Polizia Municipale che disciplina la nuova configurazione del traffico veicolare su viale Mancini, nel tratto che va da piazza G. Mancini a via T. Aceti (cioè fino alla sopraelevata/via Padre Giglio).

La carreggiata chiusa al transito sarà quella ovest (lato via XXIV Maggio), mentre la carreggiata est (lato via Popilia) resterà percorribile ma in senso opposto rispetto all'attuale, cioè in direzione piazza Giacomo Mancini, con area di sosta che si sposta sul lato destro del nuovo senso di marcia. Resteranno altresì transitabili alcune delle strade laterali che intersecano viale Mancini, permettendo di attraversarlo fino alla parallela opposta e/o di svoltare sulla carreggiata del viale aperta al transito.

Tracciata la configurazione generale, ecco i dettagli dell'ordinanza che resterà in vigore fino al 30 luglio 2019:

1) VIALE G. MANCINI, tratto da via T. Aceti a piazza G. Mancini, carreggiata ovest (lato via XXIV Maggio)

• DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE “0-24”, per tutta la sua estensione;

• DIVIETO DI TRANSITO, eccetto sull’intersezioni con via T. Aceti, via Giulia, via A. Lupinacci, A. Quintieri e via Isonzo;

2) VIALE G. MANCINI, tratto da via T. Aceti a piazza G. Mancini, carreggiata est (lato via Popilia)

• SENSO UNICO DI MARCIA, dir. Piazza G. Mancini;

• DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE “0-24”, lato sx, per tutta la sua estensione;

• AREA di SOSTA (di superficie e non custodita), con stalli disposti parallelamente all’asse stradale regolato con PARCOMETRO, su tutto il lato dx;

• DIVIETO DI TRANSITO, ai veicoli con massa superiore a 35 q.li, eccetto bus amaco;

3) VIALE G. MANCINI, bretella di collegamento tra via A. Quintieri e via G.F. Falcone, carreggiata ovest

• SENSO UNICO DI MARCIA, direzione via G.F. Falcone;

• DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE “0-24”, per tutta la sua estensione;

4) VIA SCIPIONE VALENTINI intersezione con viale G. Mancini carreggiata est

• FERMARSI E DARE PRECEDENZA (“STOP”);

• DIREZIONE OBBLIGATORIA, sx;

5) VIA GIULIA, intersezione con viale G. Mancini carreggiata est

• FERMARSI E DARE PRECEDENZA (“STOP”);

• DIREZIONE OBBLIGATORIA, diritto o dx;

6) VIA F. GRANO, intersezione con viale G. Mancini carreggiata est

• FERMARSI E DARE PRECEDENZA (“STOP”);

• DIREZIONE OBBLIGATORIA, sx;

7) VIA A. LUPINACCI, intersezione con viale G. Mancini carreggiata est

• FERMARSI E DARE PRECEDENZA (“STOP”);

• DIREZIONE OBBLIGATORIA, sx o diritto;

8) VIA A. QUINTIERI, intersezione con viale G. Mancini

Carreggiata ovest

• DIREZIONE OBBLIGATORIA, diritto o sx per bretella di collegamento con viale G.F.Falcone;

Carreggiata est

• FERMARSI E DARE PRECEDENZA (“STOP”);

• DIREZIONE OBBLIGATORIA, dx o diritto;

9) VIA G.F. FALCONE, tratto da via A Lupinacci a via G. Dorso

• DOPPIO SENSO DI MARCIA;

10) VIA C. ARAGONA

DOPPIO SENSO DI MARCIA;

11) VIA A. MILANO

STRADA SENZA USCITA;

DOPPIO SENSO DI MARCIA;

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE “0-24”, lato dx, da via XXIV Maggio a viale G. Mancini;

12) VIA P. HARRIS, tratto da via XXIV Maggio a Viale G. Mancini

• STRADA SENZA USCITA;

• DOPPIO SENSO DI MARCIA;

13) VIA A. GIULIANI tratto da via XXIV Maggio a Viale G. Mancini

• STRADA SENZA USCITA;

• DOPPIO SENSO DI MARCIA;

14) VIA G. GALLIANO, tratto da via XXIV Maggio a Viale G. Mancini

• STRADA SENZA USCITA;

• DOPPIO SENSO DI MARCIA;

• DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE “0-24”, lato sx, da via XXIV Maggio;

15) VIA C. MARINI, tratto da via XXIV Maggio a Viale G. Mancini

• STRADA SENZA USCITA;

• DOPPIO SENSO DI MARCIA;

16) VIA V. BOTTEGO

• STRADA SENZA USCITA;

• DOPPIO SENSO DI MARCIA;

• DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE “0-24”, lato sx, da via XXIV Maggio a viale G. Mancini;

17) VIA DEL TIGRAI

• DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE “0-24”, lato sx, da via XXIV Maggio a viale G. Mancini;

18) VIA DON MINZONI, tratto da via XXIV Maggio a Viale G. Mancini

• DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE “0-24”, lato dx, da via XXIV Maggio;

19) VIA NEGHELLI, tratto da via XXIV Maggio a Viale G. Mancini

• DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE “0-24”, lato sx, da via XXIV Maggio;

20) VIA CAPODEROSE, tratto da via XXIV Maggio a Viale G. Mancini

• DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE “0-24”, ambo i lati;

21) VIA POPILIA, da via F. Palermo a Traversa N.Arnone

• DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE “0-24”, lato dx;

Le linee bus urbane ed extraurbane subiranno le seguenti modifiche di percorso, in alternativa a viale G. Mancini:

• In uscita Autolinee: via A. Quintieri, via A. Serafini, via Popilia;

• In entrata Autolinee: Via G.F. Falcone, via G. Dorso.

Tutta la segnaletica stradale, necessaria a segnalare le suddette modifiche, sarà installata dalla impresa appaltatrice dei lavori. L'Amministrazione comunale assicura comunque il dispiegamento in zona di operatori della polizia municipale a supporto dei cittadini nella prima fase di attuazione della nuova regolamentazione.