Comune Crotone: Gioco d’azzardo, stretta finale per l’approvazione del Regolamento sulla prevenzione

Stretta finale per l'approvazione del Regolamento per la prevenzione ed il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo.

Si è tenuta questa mattina, convocata e presieduta dall'Assessore alle Attività Produttive del Comune di Crotone ,Sabrina Gentile, la riunione del tavolo tecnico che è stato istituito dall'Amministrazione Pugliese per la condivisione della proposta dell'importante regolamento sul quale è impegnata la Commissione Consiliare presieduta dal Consigliere Vincenzo De Franco.

Alla riunione hanno partecipato l'assessore ai Servizi Sociali Alessia Romano, considerata anche le ricadute sociali che il fenomeno ha sul territorio, e il consigliere comunale Enrico Pedace. Presenti i rappresentanti della Questura, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Municipale, dell'Azienda Sanitaria Provinciale.

La proposta di regolamento è in linea con quanto previsto dalla recente normativa regionale. L'assessorato alle Attività Produttive e la Commissione Consiliare, che lavorano in sinergia, hanno impostato nella redazione del Regolamento, un percorso che si cala perfettamente in quelle che sono le linee guida nazionali e regionali per dare consistenza ed efficacia allo stesso.

L'amministrazione ha impostato il lavoro anche sulla condivisione con le altre Istituzioni delle fasi di redazione del Regolamento.

Nella riunione odierna, infatti, l'amministrazione ha recepito i contributi richiesti nelle precedenti riunioni ai componenti del tavolo tecnico che saranno ora oggetto di discussione della Terza Commissione Consiliare per poter arrivare, in tempi brevi, alla approvazione in Consiglio Comunale del Regolamento stesso.