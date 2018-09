Droga: rinvenimenti nella pineta di Sovereto e nel quartiere “Zingari”

Nella mattinata di ieri, nel corso di alcuni servizi di controllo straordinario del territorio predisposti nell’ambito del progetto denominato “Miscello da Ripe”, personale della Squadra Mobile e del Servizio Centrale Operativo di Crotone, assistiti da colleghi del Reparto Prevenzione Crimine Calabria Cosenza e da due unità cinofile di Vibo Valentia, ha eseguito una serie di perquisizioni locali e personali.

Durante l’attività, all’interno della pineta di località Sovereto del Comune di Isola di Capo Rizzuto, posti alla base di due tronchi di albero poco distanti tra loro, sono stati così ritrovati un involucro di cellophane trasparente contenente quasi 300 grammi di marijuana ed un sacco in plastica nero con dentro più di mezzo chilo della stessa sostanza.

In via Acquabona del capoluogo, invece, dove si trova il quartiere cosiddetto “Zingari”, sotto dei pannelli di eternit che ricoprivano una serie di almeno tre abitazioni, sono stati scovati un involucro di cellophane bianco contenente 3,72 grammi di cocaina, un altro involucro nastrato con dentro marijuana per oltre 210 grammi, ancora un altro con 236 grammi della stessa droga, un involucro e altre due confezioni integre di mannitolo; due bilancini elettronici di precisione nuovi; un bilancino nero intriso di cocaina.

All’interno di un foro presente all’esterno del muro di una delle abitazioni, infine, sono state recuperate quattro banconote da 50 euro contraffatte ed un altro involucro di mannitolo. Il tutto e stato sottoposto a sequestro.