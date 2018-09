Incendio nella notte in un cantiere del lungomare di Monasterace

Un incendio si è sviluppato la notte scorsa all'interno di un cantiere per la costruzione del nuovo lungomare di Monasterace.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Soverato per domare le fiamme che hanno interessato dei grossi cumuli di scarti di lavorazione e rifiuti vari accatastati all'interno del cantiere per essere successivamente smaltiti. L'incendio non ha procurato danni a persone.

L'intervento dei vigili del comando provinciale di Catanzaro si è reso necessario per via dell’interdizione al transito dei mezzi pesanti sul ponte che attraversa il fiume Allaro, nel comune di Caulonia.

L'ordinanza dell'Anas ha infatti richiesto una nuova e temporanea riorganizzazione delle competenze territoriali dei comandi provinciali dei vigili del fuoco di Catanzaro e Vibo Valentia, che sono chiamati ad intervenire nelle zone confinanti supportando il distaccamento di Siderno in termini di rapidità d'intervento.

Pertanto, fanno sapere gli stessi pompieri, in attesa di nuovi sviluppi, nei comuni di Stilo, Monasterace, Bivongi, Stignano, Camini, Placanica, Riace e Pazzano il servizio di soccorso tecnico urgente sarà garantito, tenendo in considerazione i tempi di percorrenza, dall’unità Vigili del fuoco dei distaccamenti di Soverato e Chiaravalle Centrale per la provincia di Catanzaro e Serra San Bruno per la provincia di Vibo Valentia.